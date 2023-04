Rachel Weisz | «Perché non mi vedrete più con mio marito Daniel Craig»

(Di martedì 18 aprile 2023)spegne le speranze dei fan che vorrebbero rivederla in compagnia del. Ecco(foto LaPresse) È una scelta ben precisa. Ponderata. E presa più per una questione di principio che di oggettiva praticità. Cosìha spiegato, pur avendo meravigliosi ricordi del tempo passato insieme, non la vedremo accanto al. Su un altro set cinematografico, s’intende. La scelta di vita (privata) diIntervistata dalla trasmissione televisiva americana Sunday Today,ha spiegato ...

A dare l annuncio stata l attrice in un intervista rilasciata al Sunday Today. Si sono innamorati recitando fianco a fianco ma per orae Daniel Craig non hanno intenzione di lavorare di nuovo ...... il cast Inseparabili - Dead Ringers: quando esce e dove vedere la serie televisiva Il prossimo 21 aprile uscirà una nuova serie televisiva dal titolo ' Inseparabili - Dead Ringers ' conha avuto l'arduo compito di dover interpretare due personaggi diversi, anche se 'inseparabili', come recita il titolo. Si tratta delle due gemelle protagoniste della serie, che avranno ...

“Inseparabili”, la serie tv con Rachel Weisz reinventa il cult di David Cronenberg Corriere della Sera

Dead Ringers – Inseparabili è la serie anzi la miniserie con Rachel Weisz in arrivo da venerdì 21 aprile su Prime Video, sei episodi subito disponibili. La serie è il rifacimento al femminile del ...La miniserie prodotta da Amazon Prime Video aggiorna il film degli anni Ottanta, con una doppia Rachel Weisz nel ruolo che fu di Jeremy Irons.