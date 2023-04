"Questi clown..." Travaglio, raffica di insulti a Meloni e Lollobrigida (Di martedì 18 aprile 2023) Nella puntata di martedì 18 aprile di Otto e mezzo, il talk di Lilli Gruber su La7, si parte dalle polemiche sollevate dalle parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che, sul tema dei migranti, ha parlato di rischio di sostituzione etnica. Un discorso ampio su welfare e integrazione, che la sinistra però ha bollato come "suprematismo bianco" (copyright Elly Schlein) e "propaganda razzista", come affermato dal Movimento 5 Stelle. Marco Travaglio rincara la dose e si lancia in un attacco a testa bassa contro il governo e la premier: "Ci ostiniamo a prendere sul serio Questi clown così non si parlerà delle porcate che sta facendo questo governo", ha affermato il direttore de Il Fatto quotidiano. "Per esempio stanno abrogando il reato di abuso d'ufficio, cioè stanno salvando tutti quelli che usano ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Nella puntata di martedì 18 aprile di Otto e mezzo, il talk di Lilli Gruber su La7, si parte dalle polemiche sollevate dalle parole del ministro dell'Agricoltura Francescoche, sul tema dei migranti, ha parlato di rischio di sostituzione etnica. Un discorso ampio su welfare e integrazione, che la sinistra però ha bollato come "suprematismo bianco" (copyright Elly Schlein) e "propaganda razzista", come affermato dal Movimento 5 Stelle. Marcorincara la dose e si lancia in un attacco a testa bassa contro il governo e la premier: "Ci ostiniamo a prendere sul seriocosì non si parlerà delle porcate che sta facendo questo governo", ha affermato il direttore de Il Fatto quotidiano. "Per esempio stanno abrogando il reato di abuso d'ufficio, cioè stanno salvando tutti quelli che usano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Questi clown...' #Travaglio, raffica di insulti a #Meloni e #Lollobrigida #18aprile #iltempoquotidiano #ottoemezzo https://… - tempoweb : 'Questi clown...' #Travaglio, raffica di insulti a #Meloni e #Lollobrigida #18aprile #iltempoquotidiano #ottoemezzo… - gb_dostobaby : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown così non si parlerà delle porcate che sta facendo questo governo', c… - annamar_65 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown così non si parlerà delle porcate che sta facendo questo governo', c… - Satryland59 : RT @La7tv: #ottoemezzo 'Ci ostiniamo a prendere sul serio questi clown così non si parlerà delle porcate che sta facendo questo governo', c… -