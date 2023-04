Queste foto sono state scattate in Ucraina, non in Turchia (Di martedì 18 aprile 2023) Il 17 aprile 2023 è stato pubblicato su Twitter lo screenshot di un presunto tweet pubblicato due giorni prima dall’account dell’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana, dove si vedono due foto di bambini estratti dalle macerie da uomini in divisa. Nel tweet dell’ambasciata si legge: «La città di Sloviansk dopo un attacco russo». Chi ha condiviso lo screenshot afferma, tuttavia, che una delle due immagini non ritrarrebbe i danni di un «presunto bombardamento russo». Si tratterebbe in realtà di «una foto del terremoto in Turchia». Sulla foto che sarebbe stata utilizzata dall’ambasciata Ucraina con la falsa localizzazione compare la scritta «Fake» (in italiano, «Falso»). Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’ambasciata ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 aprile 2023) Il 17 aprile 2023 è stato pubblicato su Twitter lo screenshot di un presunto tweet pubblicato due giorni prima dall’account dell’Ambasciata d’nella Repubblica Italiana, dove si vedono duedi bambini estratti dalle macerie da uomini in divisa. Nel tweet dell’ambasciata si legge: «La città di Sloviansk dopo un attacco russo». Chi ha condiviso lo screenshot afferma, tuttavia, che una delle due immagini non ritrarrebbe i danni di un «presunto bombardamento russo». Si tratterebbe in realtà di «unadel terremoto in». Sullache sarebbe stata utilizzata dall’ambasciatacon la falsa localizzazione compare la scritta «Fake» (in italiano, «Falso»). Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’ambasciata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaraNfbArt : RT @OrianaGMarzoli: Che belle queste foto - 5Bichejos : RT @OrianaGMarzoli: Che belle queste foto - Giulia_Gingillo : scusate ma io ancora non riesco a levarmi dalla testa queste 2 foto... - soniakrisiempre : RT @OrianaGMarzoli: Che belle queste foto - kazyalenski : e secondo me non le ho viste manco tutte queste foto maledette ma ci tengo alla mia sanità chiudo gli occhi e non e… -