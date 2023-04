Quella legge pronta contro il deepnude che non è stata mai approvata (Di martedì 18 aprile 2023) Sarebbe bastato aggiungere un articolo al codice penale, tra l’altro nell’ambito di una fattispecie di reato piuttosto affine. Stiamo parlando del famoso articolo 612-quater, che avrebbe previsto una multa da 6mila a 16mila e la reclusione da due a sette anni per chi «invia, cede, pubblica o diffonde immagini manipolate di nudo appartenenti a persone fisiche riconoscibili, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e di applicazioni, allo scopo di trarre in inganno l’osservatore. La pena è aumentata nel caso in cui il fatto è commesso da un parente e la persona offesa ha sei mesi di tempo per presentare querela». Sarebbe stata una legge contro il deepnude, depositata alla Camera già nel 2021 e mai andata in porto. Sarebbe stato il gancio tra la diffusione illecita di immagini e l’avanzamento delle tecnologie e del ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 aprile 2023) Sarebbe bastato aggiungere un articolo al codice penale, tra l’altro nell’ambito di una fattispecie di reato piuttosto affine. Stiamo parlando del famoso articolo 612-quater, che avrebbe previsto una multa da 6mila a 16mila e la reclusione da due a sette anni per chi «invia, cede, pubblica o diffonde immagini manipolate di nudo appartenenti a persone fisiche riconoscibili, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e di applicazioni, allo scopo di trarre in inganno l’osservatore. La pena è aumentata nel caso in cui il fatto è commesso da un parente e la persona offesa ha sei mesi di tempo per presentare querela». Sarebbeunail, depositata alla Camera già nel 2021 e mai andata in porto. Sarebbe stato il gancio tra la diffusione illecita di immagini e l’avanzamento delle tecnologie e del ...

