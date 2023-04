Quel “secondo” che risulta il migliore: Sportiello e i numeri stagionali con l’Atalanta (Di martedì 18 aprile 2023) Un primo portiere etichettato da riserva: l’Atalanta ringrazia Marco Sportiello contro la Fiorentina (prima dell’addio) Marco Sportiello è sicuramente un portiere che in questa Atalanta è un secondo di lusso: Quell’estremo difensore che potrebbe giocare titolare tranquillamente, opinione che gran parte della critica nerazzurra sostiene. Ovviamente è una questione di numeri, analizzando il rapporto presenze/risultati. In 8 partite disputate 3 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte: dove le sue parate hanno portato punti pesanti, specialmente nel girone d’andata dove fu uno degli artefici di Quello stanziamento tra il 1° e il 2° posti. Confrontandolo con Juan Musso, ha una media di 1,1 goal subiti a partita nonostante abbia 15 presenze in meno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Un primo portiere etichettato da riserva:ringrazia Marcocontro la Fiorentina (prima dell’addio) Marcoè sicuramente un portiere che in questa Atalanta è undi lusso:l’estremo difensore che potrebbe giocare titolare tranquillamente, opinione che gran parte della critica nerazzurra sostiene. Ovviamente è una questione di, analizzando il rapporto presenze/ti. In 8 partite disputate 3 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte: dove le sue parate hanno portato punti pesanti, specialmente nel girone d’andata dove fu uno degli artefici dilo stanziamento tra il 1° e il 2° posti. Confrontandolo con Juan Musso, ha una media di 1,1 goal subiti a partita nonostante abbia 15 presenze in meno ...

