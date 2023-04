Quattro tifosi del Feyenoord condannati per gli striscioni antisemiti dello scorso maggio (Di martedì 18 aprile 2023) Pugno duro della giustizia olandese con i tifosi del Feyenoord, giovedì avversario della Roma in Europa League. Secondo i media olandesi, Quattro hooligans sono stati condannai a 150 ore di servizi sociali per gli striscioni offensivi esposti lo scorso maggio a Tirana durante la finale di Conference League persa proprio contro la Roma. Sulle striscioni c’erano scritte antisemite mentre i tifosi facevano il saluto nazista. «Questi striscioni sono disgustosi e incarnano l’intolleranza», ha detto il procuratore che ha anche chiesto il divieto di avvicinamento nella zona intorno allo stadio De Kuip del Feyenoord. Due dei sospettati hanno riconosciuto di essere coinvolti negli striscioni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Pugno duro della giustizia olandese con idel, giovedì avversario della Roma in Europa League. Secondo i media olandesi,hooligans sono stati condannai a 150 ore di servizi sociali per glioffensivi esposti loa Tirana durante la finale di Conference League persa proprio contro la Roma. Sullec’erano scritte antisemite mentre ifacevano il saluto nazista. «Questisono disgustosi e incarnano l’intolleranza», ha detto il procuratore che ha anche chiesto il divieto di avvicinamento nella zona intorno allo stadio De Kuip del. Due dei sospettati hanno riconosciuto di essere coinvolti negli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Quattro tifosi del #Feyenoord condannati per gli striscioni antisemiti dello scorso maggio Secondo i media olandes… - f_carmignani : @teozorzoli @Eurosport_IT Sicuramente sono io che mi sbaglio, ma mi pare che oltre ai fischi ci siano ululati razzi… - salvione : Feyenoord, pugno duro della giustizia in Olanda: condannati quattro tifosi - romaforever_it : Feyenoord, pugno duro della giustizia in Olanda: condannati quattro tifosi - sportli26181512 : #Feyenoord, pugno duro della giustizia in Olanda: condannati quattro #tifosi: Pesanti provvedimenti per gli strisci… -