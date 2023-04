Quasi tre lavori per una persona sola: essere mamma è anche questo (Di martedì 18 aprile 2023) L’arrivo di un figlio, questo è chiaro, è il cambiamento più ingombrante della vita di una persona, quello destinato a determinare grandi gioie, ma anche a sconvolgere la quotidianità di mamma e papà. E per quanto siamo tutti fortemente sostenitori di una genitorialità condivisa, quella in cui i ruoli e i compiti di mamma e papà sono perfettamente equilibrati e calibrati, non possiamo negare che, ancora oggi, la maggior parte della responsabilità ricada ancora sulle donne. Succede perché il retaggio culturale di una società che ha sempre visto la donna solo come “moglie” e “madre “è ancora difficile da scardinare totalmente. E anche se le cose stanno cambiando, siamo ancora lontani da quella parità di genere alla quale auspichiamo, sul lavoro così come in ambito familiare. Perché è ... Leggi su dilei (Di martedì 18 aprile 2023) L’arrivo di un figlio,è chiaro, è il cambiamento più ingombrante della vita di una, quello destinato a determinare grandi gioie, maa sconvolgere la quotidianità die papà. E per quanto siamo tutti fortemente sostenitori di una genitorialità condivisa, quella in cui i ruoli e i compiti die papà sono perfettamente equilibrati e calibrati, non possiamo negare che, ancora oggi, la maggior parte della responsabilità ricada ancora sulle donne. Succede perché il retaggio culturale di una società che ha sempre visto la donna solo come “moglie” e “madre “è ancora difficile da scardinare totalmente. Ese le cose stanno cambiando, siamo ancora lontani da quella parità di genere alla quale auspichiamo, sul lavoro così come in ambito familiare. Perché è ...

