Quasi nemici – L’importante è avere ragione | come finisce il film?

(Di martedì 18 aprile 2023)francese del 2017,con la protagonista Neila Salah (Camélia Jordana), che conclusi gli studi di legge, si trova a colloquio con un cliente, e utilizzando al meglio le nozioni di eloquenza e retorica acquisite negli anni precedenti, riesce a conquistarne la fiducia e a prepararlo adeguatamente per la prima udienza. Nella scena finale, vediamo la ragazza uscire trionfante dal tribunale, sulle note del brano Inner City Blues di Marvin Gaye. Dopo aver superato brillantemente i turni di qualificazione nazionale del torneo di retorica, sotto la guida del professor Pierre Mazard (Daniel Auteuil), Neila, piena d’orgoglio, partecipa a un ricevimento organizzato dall’università in previsione dell’imminente turno finale. ...