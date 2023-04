Quarta pista all’aeroporto di Fiumicino: un’assemblea con i candidati Sindaco per discuterne (Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino – “La presenza della Riserva per ora impedisce la costruzione della Quarta pista, ma se venisse tolto il vincolo della Riserva dall’area interessata, ecco che la Quarta pista sarebbe possibile! Solo il Sindaco di Fiumicino potrà attivare la procedura per la modifica dei confini della Riserva”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal Comitato Fuoripista. “Per questo è decisivo – si legge ancora – conoscere le intenzioni e gli impegni di chi sarà il futuro Sindaco di Fiumicino. Abbiamo pertanto invitato alla Assemblea i candidati Sindaco alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. Cosa succederebbe con la Quarta pista? Distrutte ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023)– “La presenza della Riserva per ora impedisce la costruzione della, ma se venisse tolto il vincolo della Riserva dall’area interessata, ecco che lasarebbe possibile! Solo ildipotrà attivare la procedura per la modifica dei confini della Riserva”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal Comitato Fuori. “Per questo è decisivo – si legge ancora – conoscere le intenzioni e gli impegni di chi sarà il futurodi. Abbiamo pertanto invitato alla Assemblea ialle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. Cosa succederebbe con la? Distrutte ...

