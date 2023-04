Quando si giocano le semifinali di Champions League? Calendario | date | programma | orari

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) La UEFAquesta settimana è pronta a scendere in campo con tutte e quattro le sfide di ritorno valide per i quarti di finale. Tra le otto squadre rimaste ancora in gara per la conquista finale del torneo, ci sarà quindi un’ulteriore scrematura che porterà poi alle, e dunque a rimanere in gioco saranno solamente quattro compagini. E quasi in tutti gli incontri previsti, il discorso qualificazione è ancora in bilico. Partiamo dalle due partite che si giocheranno quest’oggi, quelle tra Chelsea e Real Madrid e Napoli-Milan. Per la formazione guidata da Frank Lampard la situazione è tutt’altro che semplice. All’andata il Real ha vinto per 2 reti a 0 e a Stamford Bridge i Blancos non staranno certamente a guardare gli avversari. Troppa incostanza per i Blues quest’anno e sembra dunque quasi fatta per il passaggio ...