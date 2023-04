Quando gioca Lorenzo Musetti a Barcellona? Avversario, programma, orario, tv e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Lorenzo Musetti esordirà direttamente al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano, reduce dall’impresa firmata al Masters 1000 di Montecarlo (ha sconfitto il numero 1 al mondo Novak Djokovic) seguita dall’eliminazione ai quarti per mano di Jannik Sinner, tornerà in campo nella giornata di mercoledì 19 aprile (quarto match dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal, ma la terza partita non inizierà prima delle ore 16.00). Il toscano cercherà di farsi largo nel tabellone sulla terra rossa spagnola, il debutto appare sulla carta agevole per il nostro portacolori. Lorenzo Musetti incrocerà il vincente del confronto tra lo spagnolo Daniel Rincon e l’australiano Jason Kubler: il numero 20 al mondo non ha mai giocato né contro il 20enne (numero 300 del ranking ATP) né ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)esordirà direttamente al secondo turno del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, reduce dall’impresa firmata al Masters 1000 di Montecarlo (ha sconfitto il numero 1 al mondo Novak Djokovic) seguita dall’eliminazione ai quarti per mano di Jannik Sinner, tornerà in campo nella giornata di mercoledì 19 aprile (quarto match dalle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal, ma la terza partita non inizierà prima delle ore 16.00). Il toscano cercherà di farsi largo nel tabellone sulla terra rossa spagnola, il debutto appare sulla carta agevole per il nostro portacolori.incrocerà il vincente del confronto tra lo spagnolo Daniel Rincon e l’australiano Jason Kubler: il numero 20 al mondo non ha maito né contro il 20enne (numero 300 del ranking ATP) né ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : LORENZOOOOO ?? Quando si gioca con cuore e tenacia non si possono che fare grandi partite: contro Djokovic è il nos… - annatrieste : Un minuto di raccoglimento per i napoletani che oggi dovranno fingere di interessarsi al lavoro, alla famiglia, al… - MarcelloChirico : Spinte e cori razzisti, c'è un regolamento per la #Juventus e un altro 'por amigos'? #LazioJuve #LazioJuventus… - laboccadellave4 : RT @butacit: Quando i giornalisti italiani smetteranno di dare spazio a una lobby che gioca sulla #malinformazione sarà sempre troppo tardi… - FStacco : @il_Malpensante Dovrebbero impedire l'ingresso a San Siro agli attivisti di Tuttosporc quando gioca l'Inter. Ma noi… -