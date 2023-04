Quando escono i biglietti di Udinese-Napoli del 3 maggio sul web (Di martedì 18 aprile 2023) Non sono pochi i tifosi che oggi si chiedono Quando escono i biglietti di Udinese-Napoli. La partita è in programma in occasione del turno infrasettimanale previsto dopo i quarti di finale di Champions League, che si chiuderanno questa settimana, e le semifinali di Coppa Italia, che al contrario si giocheranno la prossima settimana. Insomma, calcio senza sosta per i club che sono impegnati in tutte le competizioni (il discorso vale al momento per Inter, Juventus e Fiorentina), mentre per determinati eventi si attendono ancora riscontri ufficiali da daterminate società. Dilemma su Quando escono i biglietti di Udinese-Napoli del 3 maggio: le ultime previsioni ad oggi Dopo avervi parlato della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Non sono pochi i tifosi che oggi si chiedonodi. La partita è in programma in occasione del turno infrasettimanale previsto dopo i quarti di finale di Champions League, che si chiuderanno questa settimana, e le semifinali di Coppa Italia, che al contrario si giocheranno la prossima settimana. Insomma, calcio senza sosta per i club che sono impegnati in tutte le competizioni (il discorso vale al momento per Inter, Juventus e Fiorentina), mentre per determinati eventi si attendono ancora riscontri ufficiali da daterminate società. Dilemma sudidel 3: le ultime previsioni ad oggi Dopo avervi parlato della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_____26 : RT @Vicidominus: Quando la Champions viene a Napoli non escono mai partite banali, dai gol di Lavezzi e Cavani alla punizione di Insigne.… - Anto_ni_o___ : RT @Vicidominus: Quando la Champions viene a Napoli non escono mai partite banali, dai gol di Lavezzi e Cavani alla punizione di Insigne.… - pochohugme : RT @Vicidominus: Quando la Champions viene a Napoli non escono mai partite banali, dai gol di Lavezzi e Cavani alla punizione di Insigne.… - animadellafesta : @zeriantisisma Prova. Prova sul sagrato di Domenica, quando escono. - notyourpapillon : solo quando vengono in europa non si sa se escono, cosa fanno, non si possono scattare foto, a malapena puoi rivolg… -