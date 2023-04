Qeeboo e Campari Soda firmano una collezione ispirata all'iconico drink (Di martedì 18 aprile 2023) Italianità e voglia di uscire dagli schemi, liberandosi da qualsiasi convenzione e pregiudizio. Ecco le due caratteristiche che accomunano Qeebo, azienda di design nata nel 2016 da un’idea di Stefano Giovannoni, e Campari Soda, l’iconico brand di apertivi. In occasione della Milano Design Week 2023, i due brand si sono uniti dando vita a una straordinaria collaborazione che prende forma attraverso quattro creazioni frutto dell’unione di oggetti apparentemente diversi e distanti tra loro. Secondo Andrea Ceccarini, Aperitifs Marketing Director at Campari Group: «La sinergia con Stefano Giovannoni e il suo team è stata immediata e ha portato alla creazione della Design Connection Qeeboo per Campari Soda. Una collaborazione che pone al centro la “fusione” dei due mondi: da ... Leggi su panorama (Di martedì 18 aprile 2023) Italianità e voglia di uscire dagli schemi, liberandosi da qualsiasi convenzione e pregiudizio. Ecco le due caratteristiche che accomunano Qeebo, azienda di design nata nel 2016 da un’idea di Stefano Giovannoni, e, l’brand di apertivi. In occasione della Milano Design Week 2023, i due brand si sono uniti dando vita a una straordinaria collaborazione che prende forma attraverso quattro creazioni frutto dell’unione di oggetti apparentemente diversi e distanti tra loro. Secondo Andrea Ceccarini, Aperitifs Marketing Director atGroup: «La sinergia con Stefano Giovannoni e il suo team è stata immediata e ha portato alla creazione della Design Connectionper. Una collaborazione che pone al centro la “fusione” dei due mondi: da ...

