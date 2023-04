Putin va in prima linea nel Lugansk Il G7 | pagherà caro chi aiuta Mosca

(Di martedì 18 aprile 2023) - Il presidente russo visita a sorpresa le truppe dove il suo esercito sta bombardando in modo massiccio da ieri.udienza oggi in tribunale per il reporter americano accusato di spionaggio

Il presidente russo visita a sorpresa le truppe dove il suo esercito sta bombardando in modo massiccio da ieri.udienza oggi in tribunale per il reporter americano accusato di spionaggio... dichiara l'ufficio stampa precisando che si tratta dellavisita dinella Repubblica popolare di Lugansk.

Mosca convoca ambasciatori Usa, Gb e Canada. Ministero Esteri: "Per interferenza in affari interni" - Nuovo procedimento penale contro Navalny in carcere - Nuovo procedimento penale contro Navalny in carcere RaiNews

Roma, 18 apr. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in elicottero per visitare, per la prima volta da quando sono state ...Putin è arrivato in elicottero, poi ha preso un'auto per raggiungere il posto di comando degli ufficiali russi. Ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato copie di icone. Per l'Ucraina si ...