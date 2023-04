Putin | la condanna a Kara-Murza e le punizioni inflitte ai nemici di Putin

(Di martedì 18 aprile 2023) Nel nuovo totalitarismo russo non c’è posto per idi. Vladimirto a 25 anni di prigione è solo l’ultimo di una lista di oppositori che sono morti, in carcere o costretti all’esilio. Basti pensare alla morte della giornalista Anna Politkovskaya o al tentativo di avvelenamento e l’incarcerazione dell’oppositore Alex Navalny. È il prezzo pagato per opporsi ad un regime che non risparmia neanche i bambini. ll totalitarismo russo e laVladimir, fonte laregione.chDallo scoppio della guerra in Ucraina si assiste sempre di più ad una deriva totalitaria di Vladimir. La Russia è ormai un paese dove non ...

Brasile e Russia concordano anche sulladell'uso delle sanzioni economiche unilaterali: ' ... consegnando un invito del presidente Vladimirper il suo omologo Lula in vista dello ...Ladell'invasione russa dell'Ucraina è netta dato che "nessuno in Europa, Montenegro ... ma potrebbe esserci "un aumento del soft power e dunque della popolarità di cui Mosca e Vladimir...Bersaglio per il Cremlino Kara - Murza incarna tutto ciò chedetesta: è stato giornalista e oppositore politico, è carismatico, parla molte lingue e trova le porte aperte a Washington. Inoltre ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha compiuto una visita a sorpresa alle truppe di stanza a Kherson e nell'autoproclamata repubblica di Lugansk, in Ucraina, per incontrare i vertici militari ...L’oppositore russo è stato condannato a 25 anni di carcere per essersi opposto alla guerra in Ucraina. È la sentenza più pesante emessa dall’inizio dell’invasione.: il regime di Putin non tollera spaz ...