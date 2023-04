Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - IacoTullio : La Russia tramite Lavrov invita tutti gli stati a partecipare al NWO. Però Putin non lo sa e continua a lottare co… - pietroartale : RT @FedericoSavast2: #RussiaisATerroistState #RussiaIsANaziState Il video dell'ucraino sgozzato dai mostri di Putin spiega perché: 1) L'uc… - lancenia2 : RT @FedericoSavast2: #RussiaisATerroistState #RussiaIsANaziState Il video dell'ucraino sgozzato dai mostri di Putin spiega perché: 1) L'uc… - FedericoSavast2 : #RussiaisATerroistState #RussiaIsANaziState Il video dell'ucraino sgozzato dai mostri di Putin spiega perché: 1) L… -

Il ministro Lavrov ha portato una lettera di, che invitava Lula a visitare il Forum economico internazionale di San Pietroburgo', ha detto Vieira, secondo quanto riportato dai media. In ...Si, pertanto, a contattare le forze dell'ordine al numero 113 qualora si venisse coinvolti ... Cancro frettoloso ARTICOLO SUCCESSIVO Guerra Ucraina Russia:visita base militare vicino ...... ha sottolineato, non mancando di attaccare gli Usa perché 'continuano a contribuire al prolungarsi del conflitto', così come i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimire Volodymyr Zelensky, ...

Putin invita Lula al forum economico di San Petroburgo Globalist.it

Secondo alcune voci, il capo del gruppo di combattenti Wagner, Yevgeny Prigozhin, potrebbe raccogliere l'eredità di Vladimir Putin sostituendolo alla guida della Russia ...Aggiornamenti di oggi, martedì 18 aprile, sulla guerra in Ucraina: mentre continuano i combattimenti a Bakhmut, il Cremlino ha diffuso i video della ...