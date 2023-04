Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Loredanataberl1 : RT @Libero_official: La #Russia non intende cessare la guerra, nonostante l'invito del capo della #Wagner, #Prigozhin. #Putin definisce 'un… - fattoquotidiano : Ucraina, Putin in visita al fronte a Kherson e a Lugansk. I ministri del G7: “Chi aiuta la Russia la pagherà cara” - Libero_official : La #Russia non intende cessare la guerra, nonostante l'invito del capo della #Wagner, #Prigozhin. #Putin definisce… - Libero_official : La #Russia non intende cessare la guerra, nonostante l'invito del capo della #Wagner, #Prigozhin. #Putin definisce… -

Putin al fronte in Ucraina, visita le basi militari nel Kherson e in Lugansk Panorama

Il Capo di Stato a Kherson e in Lugansk per la prima volta: regala icone ai soldati. I leader del G7 “preparati” al fatto “che può usare ogni mezzo” per contrastare la controffensiva di Kiev ...Guerra Ucraina, diretta oggi martedì 18 aprile. La Russia è interessata a porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma in un contesto in cui si tengano ...