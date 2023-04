“Punti restituiti” | altro colpo di scena in casa Juve | svolta penalizzazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Ivan #Zazzaroni: 'Tutto mi fa pensare che i 15 punti verranno restituiti alla #Juventus' - VardaVardy : RT @JosephDifranc20: Quando John Elkann dice che 'la Juventus nega ogni illecito' sta dicendo, come vi ho anticipato da settimana, che non… - NotarangeloRino : Fu una vera e propria #Farsopoli. Vengano restituiti i 15 punti ( puniti i responsabili di atti amministrativi) e l… - JuventusUn : «Campionato irregolare se ridanno i 15 punti alla #Juve» LA RIVELAZIONE ? - Bluewawe22 : @SerieA Pregate che vengano restituiti i 15 punti alla Juventus perché stavolta il ricorso al TAR è automatico e la… -

... i 15 giorni che scavalcano giorno 19, la mancanza dell'articolo 31: tante situazioni mi fanno pensare che si possa arrivare alla restituzione dei 15e a una penalizzazione successiva per l'...Considerando sempre la Juventus come ex seconda in classifica (con i 15), la stessa ha accumulato un nuovo punto di distacco, così come l'Inter. Distacco invariato con il Milan e ...Dove, immaginando che mercoledì 19 venganoalla sua Juventus i 15di penalizzazione e in attesa di altre decisioni legate alla manovra stipendi, i bianconeri lotterebbero con la ...

Juve, i tifosi sognano: “Punti restituiti” | C’è l’annuncio ufficiale Calcio mercato web

I tifosi della Juventus non smettono di sognare. L'annuncio del calciatore fa ben sperare il club e tutto l'ambiente ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...