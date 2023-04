Pugno duro dei pm olandesi verso i tifosi Feyenoord per i fatti accaduti a Tirana: condannati a 150 ore di servizi sociali (Di martedì 18 aprile 2023) E’ sempre più Roma-Feyenoord in queste settimane. Nel mentre della preparazione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League fra le due squadre, i pm olandesi hanno ufficialmente condannato alcuni tifosi olandesi per i fatti accaduti lo scorso maggio a Tirana, sempre in Roma-Feyenoord che, in quel tempo, valeva la finale di Conference League. Secondo i media olandesi, quattro hooligans sono stati condannai a 150 ore di servizi sociali per gli striscioni offensivi esposti lo scorso maggio a Tirana durante la finale di Conference League persa proprio contro la Roma. Sulle striscioni c’erano scritte antisemite mentre i tifosi facevano il saluto nazista. ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) E’ sempre più Roma-in queste settimane. Nel mentre della preparazione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League fra le due squadre, i pmhanno ufficialmente condannato alcuniper ilo scorso maggio a, sempre in Roma-che, in quel tempo, valeva la finale di Conference League. Secondo i media, quattro hooligans sono stati condannai a 150 ore diper gli striscioni offensivi esposti lo scorso maggio adurante la finale di Conference League persa proprio contro la Roma. Sulle striscioni c’erano scritte antisemite mentre ifacevano il saluto nazista. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Pugno duro di FdI sulle droghe anche in 'lieve entità'. Le opposizioni: 'Vogliono riproporre la Fini-Giovanardi' [d… - marcoconterio : Pugno duro, carattere forte, idee chiare, gioco straordinario e modernissimo. Posizioni, non ruoli. Spazi, dinamism… - sportface2016 : #RomaFeyenoord di #Conference, i pm olandesi dopo i fatti accaduti a Tirana: 150 ore di servizi sociali ad alcuni t… - romanewseu : #Feyenoord, pugno duro del governo su alcuni tifosi per striscioni antisemiti a Tirana ?? - crazy_cisco : @gigi52335676 Una condannata in via definitiva presenta una legge per fare il pugno duro contro alcuni 'reati'. Fra… -