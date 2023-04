Puglia | maltempo | allerta temporali per Salento | tarantino e zona occidentale della regione Protezione civile | previsioni meteo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta temporali per Salento, tarantino e zona occidentale della regione - VideoAndria : #andria: Meteo, acquazzone su Andria: la città improvvisamente investita - NoiNotizie : San Marco in Lamis (#Foggia): cento millimetri di pioggia in otto ore #maltempo #meteo (immagine: tratta da protezi… - infoitinterno : Meteo Puglia, ancora maltempo ma è in arrivo l'anticiclone - Puglia_in : #Maltempo, anche oggi allerta gialla, anche se le condizioni meteo migliorano -

Allerta rossa per rischio idraulico riguardante San Marco in Lamis questa mattina. L'immagine è tratta dall'infografica del dipartimento della protezione civile per la. Documenta come dalla mezzanotte alle otto il livello di precipitazioni accumulate sia stato nell'ordine dei cento millimetri di pioggia.Allerta rossa per rischio idraulico riguardante San Marco in Lamis questa mattina. L'immagine è tratta dall'infografica del dipartimento della protezione civile per la. Documenta come dalla mezzanotte alle dieci il livello di precipitazioni accumulate sia stato nell'ordine dei cento millimetri di pioggia.insistente tra oggi e domani: ecco le previsioni Meteo oggi - Queste le previsioni meteo ... più intensi su Campania, Basilicata,e Calabria. In serata tornano condizioni di tempo ...

Maltempo, danni a tendoni di uva e frutteti in Puglia Freshplaza.it

Italia ostaggio delle correnti fredde che arrivano dall'Europa nord orientale. L'impatto non sarà uguale da Nord a Sud. Cosa succede nelle prossime ore ...L'Italia ancora sotto gli effetti della perturbazione n.4 del mese: clima instabile al Centro-Sud e in peggioramento da mercoledì al Nord ...