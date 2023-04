Puglia, maltempo: allerta per temporali. Caserta-Foggia, linea ferroviaria interrotta in Campania Protezione civile, previsioni meteo (Di martedì 18 aprile 2023) Per il cedimento di una massicciata a causa della pioggia nella zona di Telese è interrotta in quel tratto della Caserta-Foggia, da ieri, la circolazione dei treni. L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della Protezione civile. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per ... Leggi su noinotizie (Di martedì 18 aprile 2023) Per il cedimento di una massicciata a causa della pioggia nella zona di Telese èin quel tratto della, da ieri, la circolazione dei treni. L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articoloper ...

