Psg, divorzio con Galtier a fine stagione. Il club pensa a Mourinho (Di martedì 18 aprile 2023) Sembra poter esserci una nuova pretendente ai servizi di Josè Mourinho. Il PSG, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sta infatti pensando all’attuale tecnico della Roma per il futuro della sua panchina. Il divorzio con Christophe Galtier da parte del club parigino è dato per certo e il portoghese figura nella lista dei possibili successori, anche potendo contare sulla presenza di Luis Campos in dirigenza. Nelle scorse settimane il nome di Mourinho era stato accostato anche al Chelsea. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Sembra poter esserci una nuova pretendente ai servizi di Josè. Il PSG, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sta infattindo all’attuale tecnico della Roma per il futuro della sua panchina. Ilcon Christopheda parte delparigino è dato per certo e il portoghese figura nella lista dei possibili successori, anche potendo contare sulla presenza di Luis Campos in dirigenza. Nelle scorse settimane il nome diera stato accostato anche al Chelsea. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MundoDeportivo: Il #Psg pensa anche a #Mourinho per il futuro. Certo il divorzio con #Galtier a fine stagione. - Open_gol : L'amara scoperta di Hiba Abouk all'arrivo in tribunale nella causa di divorzio: i conti in banca del campione del P… - radiomontecallo : RT @baldanza_sergio: Che genio il giocatore del #Psg #hakimi che intesta tutto il suo patrimonio alla mamma per non farsi spillare 1 euro d… - baldanza_sergio : Che genio il giocatore del #Psg #hakimi che intesta tutto il suo patrimonio alla mamma per non farsi spillare 1 eur… - Milannews24_com : Le ultime su #Hakimi -