Protezione speciale, Ciriani: “È un grimaldello per i clandestini. Dobbiamo agire subito” (Di martedì 18 aprile 2023) Fare chiarezza sulla Protezione speciale ai migranti al centro dello scontro in Senato. “È soltanto uno degli aspetti del decreto, rimasto sullo sfondo dopo Cutro. Perché il segnale che volevamo dare subito era che gli scafisti non potevano più fare i loro comodi. E che in Italia si arriva in modo regolare. Adesso andava fatto un passo in più”. Così al Corriere della Sera Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento di Fdi. Che respinge la narrazione della sinistra sul tema sul tema della Protezione speciale ai migranti, che troppo spesso complica e rallenta le espulsioni dei clandestini. Protezione speciale, Ciriani: è un grimaldello per chiunque voglia entrare “La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Fare chiarezza sullaai migranti al centro dello scontro in Senato. “È soltanto uno degli aspetti del decreto, rimasto sullo sfondo dopo Cutro. Perché il segnale che volevamo dareera che gli scafisti non potevano più fare i loro comodi. E che in Italia si arriva in modo regolare. Adesso andava fatto un passo in più”. Così al Corriere della Sera Luca, ministro per i Rapporti con il Parlamento di Fdi. Che respinge la narrazione della sinistra sul tema sul tema dellaai migranti, che troppo spesso complica e rallenta le espulsioni dei: è unper chiunque voglia entrare “La ...

