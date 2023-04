“Proponemmo Kvara all’Atalanta | lo rifiutarono” | il retroscena

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 aprile 2023) Un ex compagno di squadra rivela che proposeroma loa causa di alcuni motivi David Lordkipanidze fa importanti rivelazioni sul passato ditskhelia. Il calciatore dello United Riccione e amico dell’attaccante del Napoli Khvichatskhelia ha rilasciato un’intervista a SerieD24: “Ho giocato insieme atskhelia nelle giovanili della Dinamo Tbilisi e della nazionale. Si vedeva che era forte, nell’Under 17 aveva più gol fatti che partite giocate. I primi mesi qui sono stati duri, ci sono stati parecchi problemi sul discorso dei documenti per il tesseramento: ho passato 2/3 anni senza poter giocare una gara ufficiale. All’inizio ero da solo, poi sono venuti mio fratello e mia madre, mentre mio padre faceva avanti e indietro, mia sorella era in ...