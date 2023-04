(Di martedì 18 aprile 2023) Non si fa in tempo a tirare le somme della 30esima giornata di Serie A che è subito tempo di. Da martedì a giovedì le big del campionato saranno impegnate nelle sfide di ritorno di Champions, Europa e Conference League accuratamente studiate dagli esperti di Superscommesse, i cui immancabilipartono dal secondo round tra Napoli e Milan. Napoli – Milan: Segno 1 Dopo l’1 a 0 dell’andata a favore del Milan, la squadra di Spalletti resetta e si prepara alla decisiva sfida di ritorno in casa. I partenopei non vogliono abbandonare il sogno Champions, non senza aver lottato e dato il tutto per tutto. Il calorosissimo Maradona, poi, sarà il 12esimo uomo del Napoli: il consiglio di Superscommesse per questa sfida è l’esito Segno 1. Inter – Benfica: Segna Goal Squadra Ospite I nerazzurri, forti del 2 a 0 dell’andata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniel99886416 : Pronostici coppe europee italiane: Passano: Milan, Fiorentina Fuori: Inter, NAPOLI, Juventus, Roma -

Non solo campionato, visto che in questo momento si giocano anche leeuropee e quelle ... Un discorso che torna utile anche in termini di, quote e per tutto ciò che riguarda il settore ...... invece, sta letteralmente volando e viene da dieci vittorie consecutive tra campionato e. Bayern - City: il pronostico Se non bastasse lo 0 - 3 dell'andata, match in cui il Bayern ha ...L'Inter ed il Milan hanno pagato la Champions, mentre la Lazio non è più nellee la Roma ha ...meglio non farli (ride ndr) A me interessa che passi almeno l'Inter, più di quello che ...

