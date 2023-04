Programmi TV di stasera, martedì 18 aprile 2023. Su Rai1 proseguono le repliche di ‘Imma Tataranni’ (Di martedì 18 aprile 2023) Alessio Lapice e Vanessa Scalera - Imma Tataranni Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Serie Tv. 2×04 – Un Mondo Migliore di Questo: Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriva grazie alla proverbiale memoria della Tataranni. Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre. Rai2, ore 21.20: Dalla strada al palco Talent show. Sono Francesco Renga e la Signora Coriandoli – il personaggio interpretato dall’attore comico Maurizio Ferrini – i “passanti importanti” del quarto appuntamento con “Dalla strada al palco”, lo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 aprile 2023) Alessio Lapice e Vanessa Scalera - Imma Tataranni, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Serie Tv. 2×04 – Un Mondo Migliore di Questo: Imma indaga su uno strano furto in casa di un’amica di sua suocera, la cui refurtiva ricompare integra pochi giorni dopo mentre un uomo, Ulisse Delillo, viene trovato morto nel suo laboratorio artigianale. I due casi risultano collegati e la soluzione del giallo arriva grazie alla proverbiale memoria della Tataranni. Nel frattempo un atto di coraggio, che si rivela decisivo nel processo a Romaniello, costringe Samuel a lasciare Matera, fatto di cui Valentina incolpa la madre. Rai2, ore 21.20: Dalla strada al palco Talent show. Sono Francesco Renga e la Signora Coriandoli – il personaggio interpretato dall’attore comico Maurizio Ferrini – i “passanti importanti” del quarto appuntamento con “Dalla strada al palco”, lo ...

