Profumi naturali: le scelte sostenibili da provare (Di martedì 18 aprile 2023) Life&People.it Le scelte green oggi inglobano anche i Profumi. L'attenzione verso l'ambiente ed una produzione eco-responsabile sono i fattori che indirizzano la selezione delle fragranze da indossare. In parte una scelta etica, per il rispetto della pelle e del proprio corpo ma anche della natura, per altri versi una moda e dunque una vera tendenza confermata anche per il 2023. Il concetto di bio, oggi tanto in voga, non deve essere solo riconoscimento da mostrare ma una vera mission ed un valore che coinvolge la realizzazione del profumo e tutto ciò che sta intorno al prodotto: il packaging, la promozione e chi più ne ha più ne metta. Si tratta del cosiddetto beauty footprint: la pratica, cioè, di ridurre al minimo l'impatto ambientale che coinvolge l'intero ciclo produttivo della cosmetica, dalla realizzazione alla messa in vendita, fino alla ...

