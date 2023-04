Professioni, Bottoni (Aepi): "Indici sintetici di affidabilità per tariffe equo compenso" (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. - "In base ai dati a nostra disposizione, la pressione fiscale diminuisce e siamo in attesa della riforma fiscale. Il debito rapportato al pil è a sua volta in discesa, prosegue il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. - "In base ai dati a nostra disposizione, la pressione fiscale diminuisce e siamo in attesa della riforma fiscale. Il debito rapportato al pil è a sua volta in discesa, prosegue il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Professioni, Bottoni (Aepi): 'Indici sintetici di affidabilità per tariffe equo compenso' - ledicoladelsud : Professioni, Bottoni (Aepi): “Indici sintetici di affidabilità per tariffe equo compenso” - fisco24_info : Professioni, Bottoni (Aepi): 'Indici sintetici di affidabilità per tariffe equo compenso': (Adnkronos) - Così il vi… -