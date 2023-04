Procuratore di Reggio Calabria, il Csm verso una nuova nomina: convocato Bombardieri per chiarire sulle sue chat con Luca Palamara (Di martedì 18 aprile 2023) Il Consiglio superiore della magistratura ha convocato Giovanni Bombardieri, Procuratore capo di Reggio Calabria, perché chiarisca i contenuti delle sue chat con l’ex re delle correnti Luca Palamara. L’audizione è stata decisa dalla Quinta Commissione di palazzo dei Marescialli – competente per l’assegnazione degli incarichi direttivi – su iniziativa del consigliere indipendente Andrea Mirenda, e si inserisce nell’ambito della pratica per la terza rinomina del capo dei pm reggini. Accogliendo il ricorso del candidato sconfitto, l’ex Procuratore di Lucera Raffaele Seccia (attuale sostituto Procuratore generale in Cassazione), i giudici amministrativi hanno annullato per ben due volte la scelta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Il Consiglio superiore della magistratura haGiovannicapo di, perché chiarisca i contenuti delle suecon l’ex re delle correnti. L’audizione è stata decisa dalla Quinta Commissione di palazzo dei Marescialli – competente per l’assegnazione degli incarichi direttivi – su iniziativa del consigliere indipendente Andrea Mirenda, e si inserisce nell’ambito della pratica per la terza ridel capo dei pm reggini. Accogliendo il ricorso del candidato sconfitto, l’exdi Lucera Raffaele Seccia (attuale sostitutogenerale in Cassazione), i giudici amministrativi hanno annullato per ben due volte la scelta di ...

