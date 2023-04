Probabili formazioni Napoli-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo le due partite interlocutorie in campionato, con due pareggi per entrambe le squadre contro Bologna e Verona, oggi scendono in campo alle ore 21.00per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al “Maradona è tutto pronto per il ritorno di Victor Osimhen dall’inizio, mentre ilpunta sulla solidità di squadra e uno stato di forma di alcuni uomini chiave, come Tonali e Theo Hernandez, davvero straripante.del match sarà il polacco il polacco Szymon Marciniak Le scelte di Spalletti Luciano Spalletti deve coprire due grande assenze per squalifica, quella di Anguissa a centrocampo e di Kim in difesa. Al loro posto giocherà Elmas al posto del calciatore del Camerun, dimostrando una duttilità estrema perché il macedone nella scorsa partita ha giocato da falso centravanti. Al ...

Tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Milan gioca con la solita squadra, il Napoli recupera Osimhen.Sarà anche la partita dell'anno, ma le abitudini non si cambiano: la vigilia è in famiglia, o con gli amici. Così, al solito, niente ritiro, nessuna clausura per gli ...