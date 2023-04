Probabili formazioni Milan-Lecce | trentunesima giornata Serie A 2022 2023

(Di martedì 18 aprile 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato. I rossoneri, reduci da due pareggi consecutivi con Empoli e Bologna, hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per non perdere terreno dalle dirette rivali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi, invece, vanno a caccia di preziosi punti che possano consentire loro di avvicinarsi alla salvezza. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 23 aprile nella cornice del Giuseppe Meazza; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Marco Baroni.– Calabria squalificato, sulla ...

Roma Feyenoord,. Dybala, ok il primo test dopo l'infortunio all'adduttore. Cristante in dubbio Rimpianti 'So che la mia carriera poteva essere diversa, forse migliore, ma è vero ...Ecco le......Kjaer alla vigilia Il percorso in Champions di Milan e Napoli Milan e Napoli in campionato I precedenti L'arbitro Lista UEFA Milan Lista UEFA Napoli Presentazione del match...

I nerazzurri a caccia della semfinale: servirà evitare una sconfitta con tre gol di scarto. Per Inzaghi Lukaku e Lautaro davanti. Schmidt con un Otamendi in più ...Le probabili formazioni di Napoli-Milan, match del Maradona, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ...