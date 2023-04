Privacy Symposium 2023 | l’Italia al centro del mondo tra Ai e cybersecurity

Leggi su formiche

(Di martedì 18 aprile 2023) Da ieri 17 aprile fino a venerdì 21 Venezia ospiterà il, una conferenza internazionale che promuove e sostiene il dialogo internazionale, la cooperazione e la condivisione delle conoscenze in materia di protezione dei dati, conformità normativa e tecnologie innovative. L’obiettivo è quello di poter facilitare la convergenza internazionale delle normative sulla protezione dei dati e sulla. Come già accaduto nell’edizione del 2022, anche la Conferenza di quest’anno sarà ospitata dall’Università Ca’ Foscari e vedrà la partecipazione di alto livello di autorità internazionali (CoE, Onu, Ocse, Omc e altre), regionali (Dg Just della Commissione europea, Comitato europeo per la Protezione dei Dati, Garante europeo per la protezione dei dati, Fra e altre) e nazionali per la protezione dei dati ...