Primo Appuntamento 7: episodio 15 coppie e streaming (gallery) (Di martedì 18 aprile 2023) Il quindicesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini. Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 15 – 18 aprile 2023 Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Claudio e Cinzia, lui montatore meccanico di 45 anni della ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 18 aprile 2023) Il quindicesimodi2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.2023:15 – 18 aprile 2023 Ad incontrarsi in questosono stati: Claudio e Cinzia, lui montatore meccanico di 45 anni della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Dopo il Times, anche negli Usa si dicono sorpresi dalla tenacia del governo Meloni e dalla sua abilità nel destregg… - FratellidItalia : ?? Primo appuntamento con #TuttoPerlItalia, la nostra rubrica che racconta e approfondisce quello che… - Disagio4all : 3 pali su 4 perché il quattro non era in primo appuntamento #primoappuntamento - GiovaBasile : RT @settsociali: ?? L'ALLEANZA È UN CAMMINO ?? IL MANIFESTO PER IL PIANETA CHE SPERIAMO ?? Appuntamento per un #blackfriday diverso venerdì 26… - Sonia_Angel03 : RT @vuoiunkiwi: Ma siamo stati rickrollati da primo appuntamento #PrimoAppuntamento -