Prima a diventare architetto in California | Julia Morgan superò le barriere di genere in patria e all' estero | ispirando generazioni di giovani a seguire i propri sogni

(Di martedì 18 aprile 2023) «Era una donna minuta dall’aspetto fragile, alta un metro e mezzo… ma maneggiava una mazza con la forza di un uomo. Portava abiti sartoriali, con camicette in seta francese color crema: parlava piano, ma quando impartiva ordini lo faceva con la fermezza di un sergente dei marines». Così descritta da una giornalista d’inizio ‘900, lananon sapeva che la sua caparbietà avrebbe ispirato tante carriere femminili.(1872-1957) in un ritratto degli anni Venti (foto Boye? Studio, San Francisco).donna a laurearsi in architettura all’École des Beaux-Arts di Parigi edonnaautorizzata in, in quel campo fu la più prolifica del suo Paese. Meglio nota per il suo lavoro sul ...