Prezzi carburanti: arrivano i ribassi, soprattutto sul Gpl (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA – Sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti arrivano diversi ribassi, i cui effetti si vedranno sulle medie nei prossimi giorni. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Per IP e Tamoil registriamo ribassi di un cent/litro su benzina e gasolio. Per Q8 -2 cent/litro sulla benzina e -1 cent sul gasolio. Le medie dei Prezzi dell’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,890 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,893, pompe bianche 1,885), il diesel a 1,770 euro/litro (invariato, compagnie 1,774, pompe bianche 1,759), il Gpl servito a 0,778 euro/litro (-3, compagnie 0,787, pompe bianche 0,767), ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA – Sui listini deiconsigliati deidiversi, i cui effetti si vedranno sulle medie nei prossimi giorni. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati del Gpl. Per IP e Tamoil registriamodi un cent/litro su benzina e gasolio. Per Q8 -2 cent/litro sulla benzina e -1 cent sul gasolio. Le medie deidell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,890 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,893, pompe bianche 1,885), il diesel a 1,770 euro/litro (invariato, compagnie 1,774, pompe bianche 1,759), il Gpl servito a 0,778 euro/litro (-3, compagnie 0,787, pompe bianche 0,767), ...

