Preparo questi biscotti con soli 2 ingredienti | ne vanno tutti matti!

La colazione è il pasto più importante della giornata, per questo i biscotti 2 ingredienti al cocco sono perfetti per iniziare con il piede giusto. Potete guarnirli con burro, marmellata, nutella, o assaporarli tali e quali per una alimentazione super leggera, ma nutriente. Contengono solo cocco e uova, niente zucchero, latte, burro, lievito o farina. Sono ideali, quindi, per qualsiasi tipo di intolleranza: che sia al glutine o al lattosio e contengono i picchi glicemici, ma rilasciano la giusta energia, lentamente, come si conviene, per non arrivare affamati all'ora di pranzo. Per prepararli dovrete disporre di un ring da 5 centimetri di diametro. Si tratta di un anello in metallo senza fondo, su cui adagiare e compattare il composto. Uno strumento utilissimo in cucina, a prescindere da questa ricetta.

