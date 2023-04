Prepara le melanzane in questo modo e in soli 10 minuti! Ora le faccio sempre così!

Leggi su donnaup

(Di martedì 18 aprile 2023) Lesono straordinarie, ma in insalata, inperiodo, regalano una sensazione di freschezza davvero deliziose.piatto siin 10 minuti appena ed è perfetto tiepido, a temperatura ambiente o freddo da frigo. Potete offrirla come antipasto goloso agli amici di, ospiti per una cena primaverile, oppure servirlo in famiglia come piatto unico. Contiene vitamine e sali minerali in quantità, le proteine della feta e tanto tanto gusto. Pochi e semplici ingredienti, tutti di facilissima reperibilità e in un baleno la vostra ricetta sarà pronta per essere portata in tavola in un tripudio di colori e profumi. Appetitosa ed invitante, sarà un pieno di salute, leggero e goloso al contempo. Ma ricordatevi di procurarvi solo ingredienti di qualità, ...