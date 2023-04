Prende a calci la porta d’ingresso a Villa Betania (Di martedì 18 aprile 2023) , denunciato un 48enne di San Giorgio a Cremano Prende a calci la porta d’ingresso di Villa Betania. Il fatto è accaduto ieri sera, quando gli agenti del Commissariato di ponticelli hanno raggiunto il presidio ospedaliero. Una segnalazione della centrale operativa raccontava una persona molesta. Giunti all’ospedale, una guardia giurata ha avvicinato i poliziotti ed ha raccontato quanto accaduto poco prima. Un uomo, dopo aver chiesto i tempi di attesa per conto di un familiare arrivato nel pomeriggio, aveva dato in escandescenze e l’aveva spinta contro il muro. Non contento l’uomo aveva colpito al calci la porta d’ingresso dell’accettazione danneggiandola. Gli agenti hanno così identificato l’uomo e lo hanno denunciato per ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 18 aprile 2023) , denunciato un 48enne di San Giorgio a Cremanoladi. Il fatto è accaduto ieri sera, quando gli agenti del Commissariato di ponticelli hanno raggiunto il presidio ospedaliero. Una segnalazione della centrale operativa raccontava una persona molesta. Giunti all’ospedale, una guardia giurata ha avvicinato i poliziotti ed ha raccontato quanto accaduto poco prima. Un uomo, dopo aver chiesto i tempi di attesa per conto di un familiare arrivato nel pomeriggio, aveva dato in escandescenze e l’aveva spinta contro il muro. Non contento l’uomo aveva colpito alladell’accettazione danneggiandola. Gli agenti hanno così identificato l’uomo e lo hanno denunciato per ...

