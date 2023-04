Premio “Daniel Guerini miglior giovane” | Cancellieri: “Sono in un grande club, qui per crescere” (Di martedì 18 aprile 2023) Dettagli 17 Aprile 2023 News È la notte del Gran Galà del Calcio, nel Radisson Blu GHR Hotel, in zona Parioli a Roma, l’evento, organizzato dall’ADiCoSp (Associazione Direttore e Collaboratori Sportivi), ha visto il giocatore biancoceleste Matteo Cancellieri salire sul palco per ricevere il Premio “Daniel Guerini miglior giovane”. Nel corso della serata Matteo Cancellieri si è espresso così ai nostri microfoni: “Sono felice di essere qui e ricevere un Premio così importante e che porta il nome del mio amico Daniel. Non posso dimenticare l’esperienza di Verona che mi ha permesso di esordire in Serie A, mettendomi alla prova. Sono arrivato in un ... Leggi su seriea24 (Di martedì 18 aprile 2023) Dettagli 17 Aprile 2023 News È la notte del Gran Galà del Calcio, nel Radisson Blu GHR Hotel, in zona Parioli a Roma, l’evento, organizzato dall’ADiCoSp (Associazione Direttore e Collaboratori Sportivi), ha visto il giocatore biancoceleste Matteosalire sul palco per ricevere il”. Nel corso della serata Matteosi è espresso così ai nostri microfoni: “felice di essere qui e ricevere uncosì importante e che porta il nome del mio amico. Non posso dimenticare l’esperienza di Verona che mi ha permesso di esordire in Serie A, mettendomi alla prova.arrivato in un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquila6811 : RT @radiosei: Premio “Daniel Guerini miglior giovane”. Cancellieri: “Sono in un grande club, qui per crescere” - SSLazioOrg : RT @LazioNews_24: Premio Guerini, parla la mamma: «Daniel viveva per il calcio» - radiosei : Premio “Daniel Guerini miglior giovane”. Cancellieri: “Sono in un grande club, qui per crescere” - LazioNews_24 : Premio Guerini, parla la mamma: «Daniel viveva per il calcio» - TarassFeett : RT @nonexpedit: E come bonus per oggi (sarebbe un contenuto solo per abbonati, ma lo offriamo eccezionalmente a tutti) vi offro una sinossi… -