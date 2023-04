Preghiera del mattino del 18 Aprile 2023: “Nutrimi della Tua volontà” (Di martedì 18 aprile 2023) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 18 aprile 2023) Il Martedì è il giornodevozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con ladeldi oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

