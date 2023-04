Predolin a L’Isola dei Famosi: “Dio perdona, io no” – tutte le naufraghe contro di lui (Di martedì 18 aprile 2023) Marco Predolin ha fatto incetta di voti a L’Isola dei Famosi e per questo motivo è finito in nomination per volere del gruppo. È stato nominato da quasi tutte le donne del cast: lo hanno fatto Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Fiore Argento e anche Helena Prestes. Le uniche ad averlo ‘graziato’ sono state Nathaly Caldonazzo e l’ex Suor Cristina, che hanno optato per il brasiliano Christopher Leoni. I primi giochi sono fatti: Predolin ed Helena sono al televoto! Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/RDGYT83iyk — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023 Parlando proprio con la Scuccia, Marco Predolin nel post puntata ha dichiarato: “Il primo nominato, il cucù della compagnia. Ho capito in questi giorni che ... Leggi su biccy (Di martedì 18 aprile 2023) Marcoha fatto incetta di voti adeie per questo motivo è finito in nomination per volere del gruppo. È stato nominato da quasile donne del cast: lo hanno fatto Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Fiore Argento e anche Helena Prestes. Le uniche ad averlo ‘graziato’ sono state Nathaly Caldonazzo e l’ex Suor Cristina, che hanno optato per il brasiliano Christopher Leoni. I primi giochi sono fatti:ed Helena sono al televoto! Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/RDGYT83iyk —dei(@IsolaDei) April 17, 2023 Parlando proprio con la Scuccia, Marconel post puntata ha dichiarato: “Il primo nominato, il cucù della compagnia. Ho capito in questi giorni che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Predolin a L’Isola dei Famosi: “Dio perdona, io no” – tutte le naufraghe contro di lui - AgainLogan22 : Salviamo Marco Predolin a manetta, non voglio che le invasate di un noto fandom rovini pure l’isola dei Famosi!!!… - distintamente_ : scusate ma predolin non l'aveva già fatta l'isola da poco? - Latvcisidiverte : Isola dei Famosi 2023: Prima puntata e votazioni È iniziata l’#isoladeofamosi2023 con #IlaryBlasi e Vladimir Luxuri… - Dan81243778 : RT @Dan81243778: Perché la battaglia tra persiani e spartani continua ??. Quindi salvate Predolin, non l'amica della fata Helena. Forzaaaa.… -