Precompilata 2023 pronta al lancio: online dal 2 maggio (Di martedì 18 aprile 2023) Precompilata 2023 ai nastri di partenza: dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Lo annuncia una nota dell’Agenzia delle Entrate, che specifica come le dichiarazioni di quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. Precompilata 2023, numeri da record La Precompilata 2023 attende numeri da record: secondo i dati trasmessi all’Agenzia, ci si aspetta di superare quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% ... Leggi su fmag (Di martedì 18 aprile 2023)ai nastri di partenza: dal pomeriggio di martedì 2le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Lo annuncia una nota dell’Agenzia delle Entrate, che specifica come le dichiarazioni di quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia siache in videocall., numeri da record Laattende numeri da record: secondo i dati trasmessi all’Agenzia, ci si aspetta di superare quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miti_Vigliero : Dichiarazione dei redditi precompilata, il nuovo 730 in arrivo: cosa cambia per spese sanitarie e scontrini - infoiteconomia : Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia - FrancoScarsell2 : Fisco.Precompilata 2023 quasi al via.Dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia… - tvbusiness24 : #Fisco, parte la stagione delle #dichiarazioni. #Precompilata 2023 online dal pomeriggio del 2 maggio - HelpConsumatori : #Precompilata2023, parte la stagione della dichiarazione dei redditi -