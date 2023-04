Precedenti Lazio-Torino: i numeri del match dell’Olimpico – VIDEO (Di martedì 18 aprile 2023) Nella prossima sfida del campionato di Serie A 2022/2023 andrà in scena la sfida tra Lazio e Torino dello stadio Olimpico di Roma Lazio-TorinoLa Lazio è in un momento felicissimo, seconda in classifica e con un vantaggio consistente sulla quintaNell’ultima gara la squadra di Sarri ha vinto 3-0 a La Spezia e Immobile ha toccato la doppia cifra di gol per il settimo anno di filaIl Torino è reduce dal pareggio in casa con la Salernitana per 1-1Il presidente Cairo si è detto convinto che i granata faranno un grande finale di torneoTotale gare: 67 Vittorie Lazio: 23 Pareggi: 33 Vittorie Torino: 11Ultima vittoria Lazio: 2019-20 4-0 25 Acerbi, 33 Immobile, 70 Immobile rig., 90 aut.Belotti (alla decima giornata Immobile aveva già segnato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Nella prossima sfida del campionato di Serie A 2022/2023 andrà in scena la sfida tradello stadio Olimpico di RomaLaè in un momento felicissimo, seconda in classifica e con un vantaggio consistente sulla quintaNell’ultima gara la squadra di Sarri ha vinto 3-0 a La Spezia e Immobile ha toccato la doppia cifra di gol per il settimo anno di filaIlè reduce dal pareggio in casa con la Salernitana per 1-1Il presidente Cairo si è detto convinto che i granata faranno un grande finale di torneoTotale gare: 67 Vittorie: 23 Pareggi: 33 Vittorie: 11Ultima vittoria: 2019-20 4-0 25 Acerbi, 33 Immobile, 70 Immobile rig., 90 aut.Belotti (alla decima giornata Immobile aveva già segnato ...

Lazio-Torino, i precedenti premiano i biancocelesti, ma l'ultima vittoria... Lazio-Torino ha sempre un fascino particolare. Negli ultimi anni la sfida è stata spesso caratterizzata da diversi fattori che l'hanno poi resa decisamente più avvincente. Tutto ...