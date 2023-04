Precedenti Inter-Benfica | un glorioso 4-3 e una finale di Coppa Campioni

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 aprile 2023)si giocherà domani alle 21 e in Champions League iriguardano solo la partita d’andata. Ma, nel 1965, fu unadelladeiossia il torneo che ha portato alla nascita di questo. I– Quello di domani sarà l’numero 3 in casa. Formalmente seconda in casa, ma a San Siro si giocò anche ladideiil 27 maggio 1965 (tecnicamente campo neutro). La Grandedi Helenio Herrera era campione in carica, avendo conquistato il suo primo titolo un anno prima battendo il Real Madrid a Vienna. Ildoveva invece iniziare a farei conti con la “maledizione” di Béla ...