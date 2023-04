Povera Maria, un altro pezzo di cuore se ne va: non c’è pace per la De Filippi (Di martedì 18 aprile 2023) Maria De Filippi è una nota conduttrice italiana, recentemente ha avuto una grandissima perdita famigliare, e non solo. Ecco di cosa si tratta. Maria De Filippi è una conduttrice televisiva, autrice e produttrice italiana. Classe ’61 – dunque oggi ha quasi 62 anni, portati molto bene – è originaria di Pavia, ma da tempo vive a Milano. La donna è molto amata e rispettata dal pubblico televisivo italiano, il suo carattere e i suoi modi sono sempre stati molto ammirati. Oggi la De Filippi è sempre dietro gli schermi, conduce tutti i programmi senza sosta, è anche proprietaria di “Fascino PGT” e ha anche una web Tv, “Witty Tv”, seguitissimo online per le repliche dei programmi televisivi italiani. La carriera di Maria nel mondo dello spettacolo ha inizio nel ’92, anno in ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 aprile 2023)Deè una nota conduttrice italiana, recentemente ha avuto una grandissima perdita famigliare, e non solo. Ecco di cosa si tratta.Deè una conduttrice televisiva, autrice e produttrice italiana. Classe ’61 – dunque oggi ha quasi 62 anni, portati molto bene – è originaria di Pavia, ma da tempo vive a Milano. La donna è molto amata e rispettata dal pubblico televisivo italiano, il suo carattere e i suoi modi sono sempre stati molto ammirati. Oggi la Deè sempre dietro gli schermi, conduce tutti i programmi senza sosta, è anche proprietaria di “Fascino PGT” e ha anche una web Tv, “Witty Tv”, seguitissimo online per le repliche dei programmi televisivi italiani. La carriera dinel mondo dello spettacolo ha inizio nel ’92, anno in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CineGiornale1 : Povera Maria, un altro pezzo di cuore se ne va: non c’è pace per la De Filippi - Kermitlanana : mentre sventolava i miei e i suoi fogli ?? nell'aria, così manco fossero miei documenti privati. Al che sta a me e m… - giasoricci : @Mamox__ comunque a proposito di sforamenti, noi protestiamo sempre per i 6/7 minuti di ritardi di Bianchina il mar… - famigliasimpson : @napoliforever89 @lucaiannielloLI @DursoAVita1 @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @carlo234556 @ilvit02 @1vs100tw… - GiovanniPortel8 : RT @Penny73070896: Sto pensando a quella povera insegnante sospesa perché ha insegnato una preghiera. Un ave Maria non ammazza nessuno. In… -