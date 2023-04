"Potevi almeno evitarlo...". Selvaggia Lucarelli a valanga su Fedez (Di martedì 18 aprile 2023) Nella puntata di ieri sera 17 aprile di Striscia la notizia, su Canale 5, l'inviato Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d'oro a Fedez, marito di Chiara Ferragni, dopo essere finito al centro delle polemiche per essere andato in vacanza con la sua famiglia a Dubai nonostante, in passato, avesse definito quella città "una Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto…". Del resto, come ha ammesso lo stesso rapper milanese davanti alle telecamere di Striscia la notizia, non è mai stato molto coerente in vita sua: "La coerenza non è mai stata una mia virtù…", ha detto Fedez. Parole che hanno scatenato l'ironia di Selvaggia Lucarelli, che in diverse stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha preso in giro Fedez facendogli notare che quantomeno avrebbe potuto evitare di pubblicare sui social ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Nella puntata di ieri sera 17 aprile di Striscia la notizia, su Canale 5, l'inviato Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d'oro a, marito di Chiara Ferragni, dopo essere finito al centro delle polemiche per essere andato in vacanza con la sua famiglia a Dubai nonostante, in passato, avesse definito quella città "una Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto…". Del resto, come ha ammesso lo stesso rapper milanese davanti alle telecamere di Striscia la notizia, non è mai stato molto coerente in vita sua: "La coerenza non è mai stata una mia virtù…", ha detto. Parole che hanno scatenato l'ironia di, che in diverse stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha preso in girofacendogli notare che quantomeno avrebbe potuto evitare di pubblicare sui social ...

