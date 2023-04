Pos, giovedì il tavolo (in ritardo) per abbassare le commissioni. Confesercenti: “Fondamentale intervenire, frustrazione tra i commercianti” (Di martedì 18 aprile 2023) Manca poco al 20 aprile, quando governo, banche e associazioni di impresa siederanno di nuovo al tavolo delle trattative. Obiettivo: provare ad abbassare le commissioni sulle microtransazioni fatte con moneta elettronica, dopo aver bucato la scadenza di fine marzo auto imposta con la legge di Bilancio. Confesercenti, che prenderà parte ai negoziati, non nasconde la frustrazione che serpeggia tra i commercianti. Il segretario nazionale Mauro Bussoni spiega a Ilfattoquotidiano.it che il sentimento si sta diffondendo “soprattutto tra le piccole e microimprese di alcune categorie caratterizzate da piccoli margini fissi, come tabaccai, gestori carburanti e giornalai”. Perché serve intervenire – Il nodo delle microtransazioni Pos non è secondario per l’economia italiana. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Manca poco al 20 aprile, quando governo, banche e associazioni di impresa siederanno di nuovo aldelle trattative. Obiettivo: provare adlesulle microtransazioni fatte con moneta elettronica, dopo aver bucato la scadenza di fine marzo auto imposta con la legge di Bilancio., che prenderà parte ai negoziati, non nasconde lache serpeggia tra i. Il segretario nazionale Mauro Bussoni spiega a Ilfattoquotidiano.it che il sentimento si sta diffondendo “soprattutto tra le piccole e microimprese di alcune categorie caratterizzate da piccoli margini fissi, come tabaccai, gestori carburanti e giornalai”. Perché serve– Il nodo delle microtransazioni Pos non è secondario per l’economia italiana. Nel ...

