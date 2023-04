Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: 30enne denunciato (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 30enne di Mercato San Severino, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Forino. L’uomo è stato fermato sabato mattina a Contrada, nel corso di un servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Avellino e finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto una dose di crack nonché un taser, comunemente noto come “dissuasore elettrico”. Si tratta di un dispositivo capace di sviluppare scariche elettriche in grado di stordire ed ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“diodad”: è il reato di cui dovrà rispondere undi Mercato San Severino,dai Carabinieri della Stazione di Forino. L’uomo è stato fermato sabato mna a Contrada, nel corso di un servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Avellino e finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto una dose di crack nonché un taser, comunemente noto come “dissuasore elettrico”. Si tratta di un dispositivo capace di sviluppare scariche elettriche in grado di stordire ed ...

