Porsche - Nuova Cayenne | c' è della Taycan in questo restyling VIDEO

(Di martedì 18 aprile 2023) Lapresenta al Salone di Shanghai la rinnovata, introducendo un corposoche ne evolve significativamente i contenuti. La vettura sarà disponibile in Italia a partire da luglio nelle varianti Suv e Coupé con prezzi a partire da 92.837 euro, circa 6 mila euro in più rispetto al modello uscente. Si ispira alla, dentro e fuori. Il designcarrozzeria è stato modificato introducendo i gruppi ottici Matrix Led a quattro elementi (in opzione nella variante HD) simili a quelli. Alla berlina elettrica si ispira anche la plancia, totalmente ridisegnata per poter accogliere il nuovoDriver Experience con tre display, dedicati a strumentazione (12,6"), infotainment (12,3") e intrattenimento del passeggero ...

1.913 mm in larghezza e 1.329 mm in altezza ed è dunque leggermente più grande della 718

