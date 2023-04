Pordenone | Italo Michieli fotografo L’altra Meglio Gioventù

Leggi su udine20

(Di martedì 18 aprile 2023) Si è inaugurata nel pomeriggio di sabato 15 aprile, a– negli spazi della Galleria Sagittaria alla Casa dello Studente – la suggestiva mostra fotografica “. Il ritratto collettivo di un paese di temporali e di primule”. Classe 1907, nativo di Padova e friulano di adozione, scomparso nel 1976 a Savorgnano di San Vito al Tagliamento,è stato artista a tutto tondo fra pittura e rappresentazione fotografica, concretizzando pienamente, in forma di immagine, quella “” che Pasolini andava delineando in poesia e in prosa, fra il 1954, quando uscì l’omonima raccolta poetica, e il 1962, quando fu pubblicato il romanzo “Il ...